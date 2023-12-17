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İlk olarak Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’u Ankara’daki çalışma ofisinde ziyaret eden ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu görüşmede Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’tan Adıyaman için taleplerde bulundu.

Başkan Torunoğlu, ziyarette Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’tan AB hibe projelerinde Adıyaman’a pozitif ayrımcılık yapılarak desteklenmesini, 2024 yılında çağrıya çıkacak olan İPARD programında Adıyaman’da hazırlanan projelere öncelik verilmesini, turizm şehri olan ilimize yapılması düşünülen turizm yatırımlarının desteklenmesini talep ederek Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin Büyükelçilerinin tamamını Mayıs ayı içerisinde ilimizde ağırlamak istediklerini, ilimizin tarihi değerlerini yerinde görmelerini istedi.

Torunoğlu, verimli geçen görüşmede misafirperverliklerinden dolayı büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’a teşekkür etti.

Adıyaman’a ziyaret gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Başkan Torunoğlu’na teşekkür ederek gerekli desteği sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Daha sonra Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen’i ziyaret eden ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, görüşmede deprem bölgesinde finansmana erişim noktasındaki sorunları ve değişken faizli kredi paketlerinin ATSO üyelerine yaşattığı sıkıntıları dile getirerek yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında istişarede bulundu.

KGF Genel Müdürü Erdoğan Özegen ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek KGF destek paketleriyle iş dünyasının finansmana daha kolay erişmesi sağladıklarını kaydetti.