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Prof. Dr. Ümit Özdağ açıklamasında: "Cumhuriyetimizin hemen kuruluş yıllarında İngiliz emperyalizminin bizden koparmaya çalıştığı Musul ve Kerkük’ü alma çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başladığı günlerde Diyarbakır’da ve çevresinde Şeyh Sait adı verilen İngiliz emperyalizminin ajanı bir ayaklanma düzenledi. Şeyh Sait ve ona katılan vatan hainleri Diyarbakır’a saldırdılar Diyarbakır halkı Diyarbakır’da asker kenti kahramanca müdafaa etti. Geri çekilmek zorunda kaldılar. Başka ilçeleri bastılar. İnsanları katlettiler. Sonunda Türk ordusu bu isyanı bastırdı. Şeyh Sait’i ve yandaşlarını Diyarbakır’da idam etti. Bu vatan haininin İngilizlere hizmeti böylece tamamlanmış oldu. Türkiye, Musul ve Kerkük harekatı için o günkü kıt kaynakları ile ayırmış olduğu bütün imkanları isyan bastırmada kullandığı için Musul ve Kerkük harekatı da o gün yapılamadı. Şimdi bu vatan haininin ismi Diyarbakır’da 12 km’lik bir bulvara kayyım vali yani devlet tarafından veriliyor. Bu kabul edilebilir değildir. Bugün Diyarbakır’da o günün teröristi, teröristbaşı Şeyh Sait’in ismini verenler yarın Abdullah Öcalan’ın ismini verirler. Merakla bekliyoruz; acaba bu Diyarbakır’daki 12 km’lik Şeyh Sait bulvarının üstünde Abdullah Öcalan meydanı olacak mı? Cemil Bayık üstgeçidi olacak mı? Murat Karayılan altgeçidi olacak mı? Bu şehitlerimize hakarettir. Bu Cumhuriyet’e hakarettir. Biz, mahkemeye götüreceğiz bu meseleyi ve bu ismin iptal edilmesini sağlayacağız. Her türlü hukuki ve siyasi imkanı kullanacağız.

“İsrail, 21. yy’ın Nazi Almanya’sı gibi davranmaktadır.”

Gazze’de devam eden İsrail soykırımı… İsrail bütün uluslararası hukuk kurallarını çiğneyerek şu ana kadar 20 binden fazla insanı öldürmüştür. Bunlardan 5 bini çocuk ve bebektir. İsrail kaynaklarına göre 3 bin tanesi Hamas üyesiymiş. Yani 3 bin Hamaslıyı öldürmek için 17 bin tane de sivili öldürülebilir kabul ediyorlar, bebeği öldürülebilir kabul ediyorlar. İsrail, 21. yy’ın Nazi Almanya’sı gibi davranmaktadır. Hitler’in SS subaylarının Rusya’da yaptıklarını bugün İsrail, Gazze’de yapmaktadır. Gazze’de gerçekleşenlere karşı Batı, iki yüzlüdür, riyakardır ve alçakça davranmaktadır. Peki, Batı iki yüzlüdür, riyakardır, alçakça davranmaktadır da AKP hükümeti ne yapmaktadır? İncirlik’ten silah ve cephane yükleyen ABD uçakları Kıbrıs’a İngiliz üslerine gidiyorlar. Orada bu cephaneleri indiriyor. Oradan da İngiliz uçakları bu cephaneleri İsrail’e taşıyor. Malatya’da Kürecik Radarı elde etmiş olduğu bilgileri İsrail’e İsrail’in güvenliğini sağlamak için aktarıyor. Türkiye’den İsrail’e ticaret bütün hızıyla devam ediyor. Biz ne yapıyoruz? Miting yapıyormuşuz, İsrail de çok korktu mitinglerden. Devlet politikası böyle olmaz. İsveç’in NATO başvurusunu TBMM’de askıya alırsın Gazze’de bombardıman durana kadar onaylamayacağız dersin. İncirlik’ten bütün uçuşları durdurursun. Kürecik Radarından İsrail’e bilgi aktarmayı durdurursun. Türkiye’den limanlardan İsrail’e mal sevkiyatını durdurursun. Hepiniz hatırlayacaksınız Rusya’yla aramızda bir ihtilaf oldu, ne oldu Rus uçağını vurunca? Rusya, Türkiye’den her türlü ticaretini kesti. Bize ne mal yolladı ne mal aldı. Siyaset böyle yapılır. Yoksa İsrail’e hangimiz daha iyi küfredersek İsrail’e o kadar zarar veririz diye düşünürsek hiçbir anlama gelmez. İsrail mitinglerle, Starbucks basmalarla, kahve dökmelerle geri adım attırılamaz. İsrail’e karşı alınması gereken tavır Gazze halkına yardımcı olacak tavırdır. Bunu almayıp meseleyi iç politikada manipülasyon malzemesi olarak kullanmayı da kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz." dedi.