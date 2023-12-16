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Kurban Bayramı 2024 Yılında Ne Zaman?

2024 yılında kurban bayramı başlangıcı 16 Haziran Pazardır. Bitiş ise 19 Haziran Çarşamba şeklindedir. Kurban kesimi, İslam dininde Hz. İbrahim'in Allah'ın emrine itaatini anlamak ve hatırlamak amacıyla gerçekleştirilir. Kurban kesimleri, belirli kurallara ve şartlara tabidir. Kurban edilecek hayvanların belli bir yaşa ulaşmış, sağlıklı, kusursuz ve belirli şartları taşıması gerekmektedir. Çok sayıda kişi günümüzde vacip kurban bağışı şeklinde de arayış içerisindedir.

Kurban Bayramı'nın birinci günü olan Zilhicce'nin 10. günü, bayram namazının ardından kurban kesimi gerçekleştirilir. Ancak, özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde kesim işlemleri bayramın üç günü boyunca devam edebilir.

Kurban kesimi, İslam'ın sosyal dayanışma, paylaşma ve yardımlaşma değerlerini vurgulayan önemli bir ibadettir. Aynı zamanda bu kesimler, kişinin maddi olarak yetenekleri ölçüsünde fakirlere yardım etmesi ve Allah'a yaklaşma amacını taşır.

2024 Kurban Bağışı Nasıl Yapılır?

2024 yılında vacip kurban bağışı için Huzur Derneği yani huzurdernegi.com ‘u tercih edebilirsiniz. Bunun yanı sıra bu dernek yemek bağışı, su kuyusu bağışı gibi pek çok konuda da tercih edilebilmektedir. Sizler için Kurban bayramı 2024 yılında ne zaman? Sorusuna cevap verdik. Kurban bağışı ile ilgili detayları ise şu şekilde inceleyebilirsiniz:

https://www.huzurdernegi.org/kurban-bagisi