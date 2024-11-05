Öğrenciler centilmence mücadele ederken, turnuva sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle gençlerin gelişimini desteklemeyi amaçlayan yeni maarif modeline uygun olarak gerçekleştirildi.

"Dürüstlük ve Erdem Ödüllendirildi"

Turnuvada centilmen davranışlar sergileyen altı öğrenciye de özel madalyalar verildi. Müdür Mehmet Ateş, dürüst ve erdemli bireyler yetiştirme hedefiyle bu davranışların ödüllendirilmesinin önemine vurgu yaparak, “Yarışmacı hata yaptığı halde, karşı rakibi görmediği halde kendisi hakemlere bildirdi. Bu, arzu ettiğimiz bir davranıştır” dedi.

"Ödüller Sahiplerini Buldu"

Turnuva sonunda her kategoride dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Birinci olan öğrencilere 3.000 TL, başarı belgesi ve madalya; ikinci olanlara 2.000 TL, madalya ve başarı belgesi; üçüncülere 1.000 TL, madalya ve başarı belgesi takdim edildi. Dördüncülere satranç takımı, beşincilere ise çeşitli hediyeler sunuldu.

"Teşekkür ve Destek Mesajı"

Ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Zeynel Abidin Deneri, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ayhan Dursun ve birçok okul müdürü katıldı. Turnuvanın organizasyonunda destek sağlayan Türkiye Satranç Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Harun Fırat ve hakem heyetine de teşekkür eden Ateş, bu turnuvayı geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirterek, daha güzel etkinliklerde buluşma dileğinde bulundu.

Kaynak : PHA