Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ardından düzenlenen kayyum protestosuna katılmayacağını belirtti. Köksal, “Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Atatürk’le, Cumhuriyet’le, bayrakla, vatanla problemi olanlarla işim olmaz” ifadelerini kullandı.

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer “Örgüt Üyeliği” İddiasıyla Tutuklandı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 31 Mart seçimlerinde CHP ve DEM Parti’nin "kent uzlaşısı" kapsamında CHP'nin adayı olarak gösterilmiş ve yüzde 49 oy oranıyla belediye başkanlığına seçilmişti. Ancak Özer, 30 Ekim’de "PKK/KCK örgüt üyeliği" soruşturması kapsamında sabah erken saatlerde evine yapılan baskınla gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, Özer hakkında yapılan 10 yıllık geriye dönük incelemede, 694 kişiyle görüştüğü ve bu kişilerin "örgüt mensubu" olduğu iddia edildi. Savcılık, belediye başkanı olmadan önce Özer’in sicilinin incelendiğini, telefon görüşmelerinin kayıt altına alındığını ve banka hareketlerinin takibe alındığını duyurdu. Soruşturmanın yaklaşık üç ay önce başlatıldığı, Özer’in KCK'lı Remzi Kartal ile görüşmesinin ise 2015 yılındaki çözüm süreci döneminde gerçekleştiği belirtildi.

Özer'in tutuklanmasının ardından düzenlenen kayyum protestosu, siyasi gündemde geniş yankı uyandırırken, Köksal’ın mitinge katılmama kararı ve Buldan’ın açıklamaları kamuoyunda tartışma yarattı.

Kaynak : PHA