Babacan, "Seçilmiş başkan görevden alınacaksa, bağımsız ve tarafsız yargı kararıyla yapılmalıdır. Yeni başkan, belediye meclisinden seçilmelidir," dedi.

Görüşmede konuşan İmamoğlu, TBB olarak kayyum uygulamalarıyla ilgili tespit ve çözüm önerilerini TBMM'ye taşıyacaklarını belirtirken, Babacan ise bu konuda ilkesel bir duruş sergilediklerini ve demokrasinin zarar görmemesi gerektiğini vurguladı.

"Seçilmiş Makamlara Müdahale, Demokrasiyi Zedeler"

Babacan, kayyum uygulamasına ilişkin şunları söyledi: "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Seçilmiş makamlar, onları seçenlerin iradesini temsil eder. Özellikle son dönemde gördüğümüz gelişmeler, demokrasiye zarar vermektedir. Terörle mücadelede ilkesel duruşumuz açık, ancak kayyum atanması konusunda doğru yasal zemine ihtiyaç var. Görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden yeni bir başkan seçilmelidir. Bu konuda anayasal düzenlemeler gerekiyor."

"TBB Olarak Demokrasi Krizini Anayasal Zeminde Çözmek İstiyoruz"

Ekrem İmamoğlu, TBB'nin olağanüstü encümen toplantısında ele alınan konuları paylaştı ve çözümün anayasal bir zeminde kalıcı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. İmamoğlu, "Bu konuda çözüm önerilerimizi hazırlayıp TBMM Başkanı ile de paylaşacağız. Mecliste tartışılabilecek bir çözüm ümit ediyoruz," ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, ayrıca sürecin siyasi sınırları aşarak tüm belediye başkanlarının haklarının korunmasını hedeflediğini belirterek, "Bu konu sadece bugün iktidarda olmayan partilerin değil, iktidar partisi belediye başkanlarının haklarını da kapsayacak şekilde ele alınmalıdır," dedi.

"Demokrasi Krizi Hukuki Zeminde Çözülmeli"

Babacan’ın mücadeleyi hukuki çerçevede sürdürmenin önemine dikkat çekmesini değerlendiren İmamoğlu, "Bu sadece iki partinin değil, tüm halkımızın, demokrasimizin meselesidir. Hukuksuzluk ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda etkili oluyor. Devlet kurumlarımızı anayasal kurallar çerçevesinde korumalıyız," diyerek anayasal süreçlerin önemine vurgu yaptı.

İkili, anayasal düzenlemelerle bu meseleye çözüm bulmak ve demokrasi krizini aşmak amacıyla siyasi destek arayışını sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak : PHA