04 Kasım 2024 günü, saat 13.00-14.30 arasında gerçekleştirilen etkinlikte, Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Toplum Destekli Büro Amirliği tarafından 150 öğrenciye çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere verilen eğitim başlıkları arasında şunlar yer aldı:
Trafik Kazalarının Sebepleri ve bunların önlenmesi
Trafik Kuralları ve uyulması gereken kurallar
Trafik ve Çevre Bilinci
Güvenli Bisiklet Kullanımı
Güvenli İnternet Kullanımı
Polis Mesleğinin Tanımı ve görev alanları
Okul Giriş ve Çıkışlarında Uyulması Gereken Kurallar
Siber Suçlar ve bu suçlardan korunma yolları
Eğitim programında, öğrencilere polis araç ve gereçlerinin kullanımı hakkında da bilgi verildi. Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, öğrencilerin güvenlik konusunda bilgi sahibi olmasının önemini vurguladı.
Kaynak : PHA