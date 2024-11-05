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Eğitim programında, öğrencilere polis araç ve gereçlerinin kullanımı hakkında da bilgi verildi. Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, öğrencilerin güvenlik konusunda bilgi sahibi olmasının önemini vurguladı.

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04 Kasım 2024 günü, saat 13.00-14.30 arasında gerçekleştirilen etkinlikte, Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Toplum Destekli Büro Amirliği tarafından 150 öğrenciye çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere verilen eğitim başlıkları arasında şunlar yer aldı:

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