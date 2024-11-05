04 Kasım 2024 günü, saat 13.00-14.30 arasında gerçekleştirilen etkinlikte, Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Toplum Destekli Büro Amirliği tarafından 150 öğrenciye çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere verilen eğitim başlıkları arasında şunlar yer aldı:

Trafik Kazalarının Sebepleri ve bunların önlenmesi

Trafik Kuralları ve uyulması gereken kurallar

Trafik ve Çevre Bilinci

Güvenli Bisiklet Kullanımı

Güvenli İnternet Kullanımı

Polis Mesleğinin Tanımı ve görev alanları

Başkan Tutdere, Çin’de otonom toplu taşıma araçlarını inceledi Başkan Tutdere, Çin’de otonom toplu taşıma araçlarını inceledi

Okul Giriş ve Çıkışlarında Uyulması Gereken Kurallar

Siber Suçlar ve bu suçlardan korunma yolları

Eğitim programında, öğrencilere polis araç ve gereçlerinin kullanımı hakkında da bilgi verildi. Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, öğrencilerin güvenlik konusunda bilgi sahibi olmasının önemini vurguladı.

Kaynak : PHA

Kaynak: rss