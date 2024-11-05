Depremzedeler için geçici ve kısa süreli çözümler yerine daha uzun vadeli bir yaklaşım talep eden Sadıkoğlu, “İşyeri ve konutlar tam olarak teslim edilene kadar mücbir sebep halinin devam etmesini istiyoruz” dedi.

"Ticaret Geçmişi Silinemez, Mücadeleye Devam Ediyoruz"

6 Şubat’ta yaşanan depremin ardından 640 gün geçtiğini hatırlatan Sadıkoğlu, Malatya’da ticari faaliyette bulunan binlerce esnafın zor koşullar altında yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çekerek, “Deprem sonrası konteynerlerde işlerini sürdürmeye çalışan esnaflarımız, 21 metrekarelik alanlarda geçimlerini sağlama çabasında. 10 bini aşkın üyemizle sorunlarımız giderek artıyor. İşyerleri hızla inşa ediliyor, fakat teslim edilen bir tane bile yok. Mücbir sebep süresi sadece üç ay uzatılmıştı, fakat süre 30 Kasım’da sona eriyor” ifadelerini kullandı.

“Kısa Süreli Çözümler Sorunları Büyütüyor”

Kısa süreli uzatmaların sorunları derinleştirdiğini belirten Sadıkoğlu, Malatya’da artçı depremlerin sürdüğünü ve esnafların geçim kaygısı yaşadığını dile getirdi. “Deprem öncesi ekonomiye katkı sağlayan birçok esnaf, bugün konteynerde asgari ücret dahi kazanamıyor. Ticaret geçmişlerini bir kalemde silip atmak istemeyen bu insanlar, vergi ve prim borçlarının yükü altında eziliyor. Şehrimizde artan göç ve nüfus kaybı, kültürel yapımız için endişe verici. Geçici çözümler yerine daha kalıcı bir yol haritasına ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

“Vergi Borçları İçin Af Talep Ediyoruz”

Mücbir sebep süresinin 25 gün sonra sona ereceğine vurgu yapan Sadıkoğlu, biriken vergi borçlarına ilişkin şunları söyledi: “Bu süre sonunda biriken vergi borçlarımızı ödeyebilmemiz mümkün değil. Eğer süre uzatımı yapılmayacaksa, vergi affı ile bu borçların silinmesini talep ediyoruz. Mali müşavirlerimiz dahi konteynerlerde hizmet vermeye çalışıyor. Bu şartlar altında ne beyanname verebiliriz ne de verilen beyannameleri ödeyebiliriz.”

“Uzun Vadeli Planlar Gerekiyor”

Başkan Sadıkoğlu, Cumhurbaşkanı ve Maliye Bakanı’na seslenerek, ikişer, üçer aylık periyotlarla değil, kalıcı çözümlerle işyerleri ve konutların tamamen teslim edilinceye kadar mücbir sebep halinin devam etmesi gerektiğini ifade etti. “Bu talep, depremin en çok etkilediği Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ile Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin ortak çağrısıdır” dedi.

Kaynak : PHA