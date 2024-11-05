"İlk Aşama Başlatıldı: Kira Sözleşmeleri e-Devlet’te"

Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılabilmesi için uygulamanın ilk aşaması hayata geçirildi. Bu aşamada, 18 yaş üstü e-Devlet kullanıcıları hizmetten yararlanabiliyor. Sistemde taşınmaz sahibi olan gerçek kişiler e-Devlet Kapısı’ndaki “Kira Sözleşmesi İşlemleri” sekmesi üzerinden sözleşme hazırlayabiliyor. Hazırlanan kira sözleşmesi, kiracı tarafından yine e-Devlet Kapısı üzerinden onaylanarak tamamlanıyor.

Buna ek olarak, 10 hissedara kadar sahipliği olan taşınmazlar da bu sistem üzerinden kiraya verilebiliyor. Hazırlanan kira sözleşmelerine "barkodlu belge" ekleniyor ve belge doğrulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

"İkinci Aşama Yıl Sonunda Başlayacak"

Hizmetin ikinci aşamasının yıl sonunda kullanıma sunulması planlanıyor. Bu aşamayla birlikte emlak danışmanları ve yetkilendirilen kişiler de sözleşme hazırlama sürecine katılabilecek ve hazırlanan kira sözleşmeleri taşınmaz sahibi ile kiracının onayına sunulacak.

Bu dijital düzenleme, kira sözleşmelerine ilişkin yaşanan uyuşmazlıkların çözümü yönünde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda geliştirildi. Ayrıca sistem, Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası’nın oluşturulması için veri sağlanmasını da hedefliyor.

Bakan Şimşek: “Milletimize Hayırlı Olsun”

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden hızlı, kolay ve güvenilir şekilde hazırlanabiliyor. Milletimize hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı. Şimşek, yeni hizmetin tüm kesimler için faydalı olacağını vurgulayarak, vatandaşların kira sözleşmelerini ilgili kurumlara iletme yükünden kurtulacağını belirtti.

Kaynak : PHA