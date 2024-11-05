"21-22 Aralık'ta Sınav Yapılacak"

Bakan Tunç, alımlara ilişkin detayları şöyle açıkladı: "850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı ve 50 idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere toplamda 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak. Bu kapsamda sınav ilanı yayımlandı. Sınav, ÖSYM tarafından 21-22 Aralık tarihlerinde yapılacak. Tüm adaylarımıza, geleceğin hakim ve savcılarına şimdiden başarılar diliyorum."

"Eğitim ve Uygulama Süreci"

Hakim ve savcı yardımcılığına kabul edilen adayların kapsamlı bir eğitim sürecinden geçeceğini belirten Tunç, "Sınavı başarıyla geçen adaylarımız, mesleğe başlamadan önce 1 yıl Türkiye Adalet Akademisi'nde eğitim alacak. Ardından, 2 yıl boyunca tecrübeli hakim ve savcıların yanında usta-çırak ilişkisi içinde çalışarak kürsüye daha donanımlı ve güçlü bir şekilde çıkacaklar" dedi.

Bakan Tunç, açıklamasını hukukun üstünlüğünü gözeten, hızlı ve öngörülebilir bir adalet sistemi oluşturma hedefiyle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak sonlandırdı.

Kaynak : PHA