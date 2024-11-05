Bahçeli’nin grup toplantısında Öcalan’a yönelik ifadelerine karşı çıkan Türkeş, MHP yönetimini eleştirerek, "Alparslan Türkeş'in resimlerini indirip, terörist başının resimlerini assınlar" ifadelerini kullandı.

"Zikir Çeker Gibi Teröristbaşını Meclise Davet Etmek Kabul Edilemez"

Türkeş, Bahçeli’nin Öcalan’la ilgili çağrısını tekrar etmesine ilişkin, MHP Genel Merkezi’nin, partinin kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş’in mirasına aykırı hareket ettiğini savundu. Türkeş, açıklamasında, “Zikir çeker gibi teröristbaşını meclise davet etmek; Türkçesi, ‘teröristbaşını özgürlüğüne kavuşturma girişimi’ olarak görülüyor. Hele bu çağrının Başbuğ Alparslan Türkeş’in kurduğu partinin başkanı tarafından yapılması kabul edilemez” dedi.

"Başbuğ Türkeş'in Resimlerini İndirip Teröristbaşının Resimlerini Assınlar"

Türkeş, Bahçeli’ye yönelik eleştirisini daha da sertleştirerek MHP’nin Türkeş’in ideallerine aykırı bir çizgide hareket ettiğini iddia etti ve şunları söyledi:

"Bugün itibariyle MHP Genel Merkezi'nden, Başbuğ Alparslan Türkeş'in resimlerini indirip teröristbaşının resimlerini assınlar. Başbuğ Alparslan Türkeş’in kemiklerini daha fazla sızlatmasınlar."

"Recep Tayyip Erdoğan İçin Kaybedecek Bir Ülkemiz Yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın politikalarına da eleştiri getiren Türkeş, “PKK’yı lağvetmek Türkiye’nin terörizmle mücadele kapasitesini zayıflatır. Bu durumun farkında olmamak imkânsız. Recep Tayyip Erdoğan ömür boyu Cumhurbaşkanı olacak diye kaybedecek bir ülkemiz yok bizim,” diyerek, Türkiye’nin çıkarlarının siyasi hamlelerden bağımsız bir şekilde korunması gerektiğini ifade etti.

Kaynak : PHA