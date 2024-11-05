"PKK'nın TUSAŞ Saldırısının Yaratmaya Çalıştığı Algıyı Görmeliyiz"

TUSAŞ’a yönelik saldırının PKK tarafından üstlenildiğini belirten Özel, bu eylemin yaratılmak istenen iklimle bağlantısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Savunma Sanayi Fonu teklif edilirken TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısının, o saldırının hangi algıyı pekiştirdiğini, hangi amaca hizmet ettiğini aklımızın bir köşesinde tutalım. PKK’nın bu eylemi kime yarıyor, bunu not etmek lazım. PKK’yı ve bu saldırıyı anlamak açısından önemlidir," dedi.

"Savunma Sanayi Fonu Vatandaştan Para Toplama Girişimi"

Özel, hükümetin sunduğu savunma sanayi fonu teklifine yönelik eleştirilerde bulunarak, “Bütçe var, ancak oradan koyulmuyor; bunun yerine vatandaştan toplanacak,” diyerek, vatandaşın zor ekonomik koşullarda dahi kendisinden talep edilen bu katkının amacının aidiyet hissi yaratmak olduğunu söyledi. “Bu kadar büyük bir tehlike olmasa bu kadar yoksulluk varken benden para istemez’ hissini yaratmaya çalıştılar," ifadeleriyle hükümetin izlediği bu stratejiyi eleştirdi.

"Anayasa Gündemi Değiştirme Çabası"

Toplantıda gündemdeki anayasa tartışmalarına da değinen Özel, anayasa değişikliği teklifine “mevcut anayasaya uyulmadığı” gerekçesiyle karşı çıktıklarını belirtti ve şunları söyledi:

"Vera Zeynep ve Tayfun Kahraman’ın özgürlüğüne kavuşmasını sağlamak, AİHM ve AYM kararlarına uymak, mahkeme kararlarıyla haklarını kazanan KHK’lılara haklarını geri vermek gibi anayasal yükümlülükler yerine getirilmeden yeni bir anayasa masası kurmak gündemi değiştirme çabasıdır. Biz ‘asgari ücrete zam’ ve yoksulluk gibi vatandaşın günlük meselelerini konuşurken hükümet anayasa ve güvenlik konularını öne çekmeye çalışıyor."

"Korku Siyasetine Teslim Olmayacağız"

Özgür Özel, ekonomik sıkıntılar nedeniyle gündemin başka yöne çekildiğini ve kamuoyunun güvenlik konularıyla meşgul edilmek istendiğini ifade etti. “Ülkenin cumhurbaşkanı böyle bir korku siyaseti yapamaz,” diyen Özel, kapalı oturum yapılmasını talep ettiklerini, gerçek bir güvenlik tehdidi varsa destekleyeceklerini, aksi halde bunu kamuoyuna ifşa edeceklerini belirtti.

"CHP, Yükselen Bir Değişim Kredisiyle İlerliyor"

CHP’nin, halkın taleplerine duyarlılık gösterdiği ve kadınlara, gençlere verdiği önemle oy oranının arttığını belirten Özel, Ekim ayındaki anketlerde CHP’nin yükseliş eğiliminde olduğunu ve halkın değişim için partilerine kredi açtığını vurguladı.

Kaynak : PHA