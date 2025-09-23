Şeriban ÖZÇAKMAK – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okul-aile iş birliğini güçlendirmek, öğrencilerin sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla velilere yönelik Velivizyon platformuyla kurularak çekilen 27 bölümlük dizi film serisinin dokuzuncu bölümü yayınlandı. Konuyla ilgili paylaşım yapan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, serinin dokuzuncu bölümünün “Evdeki Huzur Okuldaki Başarıyı Etkiler” adlı içeriğe sahip olduğunu açıkladı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Evlatlarımızın eğitim ve yaşam yolculuğunda sizlere rehberlik etmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan “Ailem” dizi film serisini ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz.

Serinin 9. Bölümü: Evdeki Huzur Okuldaki Başarıyı Etkiler

Sevgili Veliler, Aile içi ve dışı sosyal etkinliklerin okulun çalışma takvimine göre planlanması, huzurlu ve mutlu bir ev yaşamı, sessiz ve dingin bir ortam verimli ders çalışmanın temelidir.”

Kaynak : PHA