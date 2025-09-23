Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol daha önce yapmış olduğu basın açıklamasında, konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların güvenliği ve depremin izlerini silmek amacıyla belirlenen bazı konteyner kentlerin tahliyesine 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle bağlanacağını duyurmuştu. Adıyaman’da bulunan konteyner ve prefabrik kentler tahliye edilmeye devam ediyor. Dr. Osman Varol, tahliye edilen konteynerlerin toplanma alanında incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili Adıyaman Valiliği tarafından paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde kalıcı deprem konutların anahtar teslimi ile birlikte bazı konteyner kentler tahliye edilirken bu kentlerde bulunan konteynerler toplanmaya başlandı. Valimiz Sayın Dr. Osman Varol, ilimiz merkezde kaldırılan ve kaldırılmakta konteynerlerin uzun sürede depolanacağı toplanma alanında incelemelerde bulundu.”

Kaynak : PHA