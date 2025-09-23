Gülbahar SÜNGÜ – İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere Sahili’nde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, 6 adet çantada yapılan aramalarda, 53 kg skunk ve 61 kg toz esrar ele geçirdiklerini ve yabancı uyruklu 1 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

114 kg uyuşturucu madde ele geçirdik. Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Demirköy/Koldestim) tarafından yapılan devriye faaliyeti esnasında, 1 deniz scooterinde ele geçirilen 6 adet çantada yapılan aramalarda, 53 kg skunk ve 61 kg toz esrar ele geçirdik. Yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladık.

Kırklareli Valimiz ile Karada Jandarmamız ve Polisimiz, Mavi Vatan’ımızda Sahil Güvenliğimiz ile suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz!”

Kaynak : PHA