Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Ziraat Mühendisliği yapan Mehmet Çelebi, badem fiyatlarının açıklanmamasının ve ithal badem vergilerinin düşülmesinin çiftçiyi mağdur edeceklerini ifade etti.

"Çiftçiler, Badem Alım Fiyatlarının Açıklanmasını Bekliyor”

Çelebi, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın sonucunda ürünleri zarar gören çiftçinin, badem ithalatındaki gümrük vergisi değişikliği karşısında daha çok zorlanacağını vurgulayarak, “Badem diyarı Adıyaman ve Türkiye genelinde badem üreticileri don, dolu ve kuraklık gibi nedenlerle çok ciddi sıkıntılar çekti. Tüm bu sorun ve sıkıntılara rağmen, buruk geçen hasat sezonuyla birlikte yaklaşık bir aydır üreticiler dört gözle tüccara karşı ezilmemek için badem alımı ve badem alım fiyatlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor.

Çiftçiler, badem alım fiyatlarının açıklamasının beklendiği bu dönemde, bademdeki verginin düşürülerek %10 çekilmesi karşısında, hayal kırıklığına uğramıştır. Badem alım fiyatlarının açıklanmasının beklendiği bu dönemde ve badem alım fiyatlarını dört gözle bekliyor. Bademdeki verginin düşürülerek %10 çekilmesi karşısında hayal kırıklığına uğramıştır.

Yetkililerin bu durum karşısında duyarlı olması ve badem çiftçisinin yerli badem üretimini engelleyici bu tür durumların kaldırılması gerekmektedir.”

Kaynak : PHA