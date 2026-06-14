Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halinde bulunan bir bisiklet kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından çalındı. Bisiklet sahibinin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gelen bilgilere göre olay, Kışla Mahallesi Midyat yolu üzerinde bulunan Kışla Camii mevkiinde meydana geldi. Bölgede bulunan bisikleti alan şüpheli, kısa sürede gözden kayboldu.

Bisikletinin yerinde olmadığını fark eden sahibi durumu yetkililere bildirerek şikayetçi oldu. Olayın ardından bölgede inceleme başlatıldı.

Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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