Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan motosiklet, kısa sürede kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangın çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangın, Fırat Mahallesi'nde bulunan 3'üncü Sanayi Sitesi arkasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Dumanları fark eden sürücü motosikleti yol kenarında bırakırken, araç kısa sürede alevler içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında araçların alev alan motosikletin yakınından geçmeye devam etmesi dikkat çekti.

Motosikletin kullanılamaz hale geldiği olayda, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da yaşanan gelişmeleri Adıyamanlılar Net takip ediyor.