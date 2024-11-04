İçişlerin Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayada, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 10 yıl hapis cezası alması ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçlarından devam eden soruşturmaları dolayısıyla görevinden uzaklaştırıldığı yerine ise Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçlarından soruşturmanın devam etmesi kapsamında görevinden uzaklaştırıldı ve yerine Batman Valisi Ekrem Canalp Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alması ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçlarından soruşturmanın devam etmesi için görevinden uzaklaştırıldı ve yerine ise Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu Şanlıurfa Valiliğince, Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Kaynak : PHA