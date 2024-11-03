Yavaş, konuyla ilgili olarak inceleme başlatıldığını duyurarak, ödeme işleminin yapılmadığını ve inceleme tamamlanana kadar da yapılmayacağını belirtti. Ayrıca Yavaş, öne sürülen tutarın yalnızca konseri değil, etkinliklerin tamamını kapsayan harcamaları içerdiğini ifade etti.

Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde bazı basın-yayın organlarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında gerçekleştirilen Ebru Gündeş konseri için 69 milyon TL ödendiği yönünde iddialar yer almaktadır. Konuyla ilgili iç denetim birimimiz tarafından detaylı bir inceleme başlatılmıştır. Bu kapsamda konserin ödemesi yapılmamış olup inceleme tamamlanana kadar da ödeme gerçekleştirilmeyecektir. İncelemenin ardından kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır."

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine vurgu yapan Yavaş, "Bahsi geçen tutarın yalnızca konseri değil, 28-29 Ekim tarihlerinde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl etkinlikleri çerçevesinde yapılan teknik kurulum ve etkinlik harcamalarının toplamını kapsadığını belirtmek isteriz," dedi. Yavaş ayrıca, Ankaralıların kaynaklarının gereksiz yere harcanmayacağını ve etkinliklerin maliyetlerinin halk yararına en verimli şekilde kullanılacağını vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan incelemenin sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak : PHA