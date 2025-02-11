Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavaş, görüşmenin fotoğraf karelerine yansıdığını belirterek, "Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata erebilmesi, parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz" ifadelerini kullandı.

CHP’li Başkanlardan “Birlik” Mesajı

CHP içinde son dönemde yürütülen "birlik ve dayanışma" sürecinin bir parçası olarak görülen bu görüşme, özellikle 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yerel yönetimlerdeki iş birliği açısından dikkat çekiyor.

Mansur Yavaş, görüşmeye dair açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşme fotoğraf karelerine yansıdı.

"Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata erebilmesi, parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz."

CHP’de Ön Seçim Süreci ve Liderlik Tartışmaları

CHP, gelecek seçimler öncesinde parti içinde ön seçim sürecini tartışıyor. Parti Meclisi, cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim yetkisini Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) devretti. Bu süreçte, Yavaş ve İmamoğlu’nun nasıl bir pozisyon alacağı merakla beklenirken, CHP içinde bu tür görüşmelerin parti içi dayanışmayı güçlendirmek amacıyla yapıldığı değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA