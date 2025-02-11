Hatimoğulları, "İktidar açıkça nifak tohumları ekmeye çalışmaktadır ve bu akıl tutulmasından vazgeçin. Bakın, bu iktidar diyalogdan mı dönmek istiyor? Van Belediyemize dönük bu cezalandırma sistemi ile diyalogdan dönmek için bahane mi arıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"Depremzedeler Müşteri Gibi Görülüyor"

Konuşmasına 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşları anarak başlayan Hatimoğulları, hükümetin depremzedelere yönelik politikalarını eleştirdi. 600 binden fazla yurttaşın hâlâ konteynerlerde yaşadığını belirten Hatimoğulları, yapılan konut sayısının yetersiz kaldığını ve bölgesel ayrımcılık yapıldığını öne sürdü.

"Gidin o konteynerlerin içini görün. O konteynerler iki yılda zaten içleri paramparça olmuş. Ama hâlâ 600 bin yurttaşımız oralarda yaşam mücadelesi veriyor. Bu iktidar çoğu yerde konut yapmayı bile başlatmadı. Yurttaşla, depremzedeyle kavga ediyorlar, rezerv alan ilan ediyorlar."

Hatimoğulları, deprem vergilerinin amacına uygun kullanılmadığını belirterek hükümeti şu sözlerle eleştirdi:

"Eğer toplanan deprem vergileri gerçekten depremzedeler için harcansaydı, yurttaşlar müşteri gibi görülmezdi. Türkiye’nin 85 milyon insanı vergi ödedi, o paralar müteahhitlere aktarıldı."

"Kent Uzlaşısı Suç Olarak Gösteriliyor"

Hatimoğulları, İstanbul’daki dokuz belediyeye yönelik soruşturmanın, hükümetin muhalefeti baskı altına almak için attığı bir adım olduğunu öne sürdü. Kent uzlaşısı kavramının suç gibi gösterildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da belediyelere operasyon düzenleniyor. Cumhuriyet Başsavcılığı ‘Kent Uzlaşısı’nı Türkler ve Kürtlerin ortak mücadelesi olarak tanımlıyor ve bunu bir suç olarak gösteriyor. Dünyanın neresinde uzlaşı suçtur? Türkler ve Kürtlerin bir arada yaşaması nasıl suç olabilir?"

Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’a Verilen Cezaya Tepki

Hatimoğulları, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’a verilen hapis cezasının halkın iradesine bir darbe olduğunu söyledi.

"DEM Parti olarak Van’da 14’te 14 kazandık. Tarihi bir başarıya imza attık. Ama hükümet halkın iradesini tanımamakta ısrar ediyor. Abdullah Zeydan'a verilen bu ceza, Van halkına verilen bir cezadır. Halkın iradesinin gasp edilmesini asla kabul etmeyeceğiz."

Zeydan’ın, "Bilirkişi raporları ve asker ifadeleri lehimize olmasına rağmen karar tamamen siyasi talimatla verildi" şeklindeki açıklamasına da değinen Hatimoğulları, bu kararın barış arayışına darbe vurduğunu savundu.

"Sayın Öcalan’ın Barış Çağrısına Alan Açılmalıdır"

Hatimoğulları, Abdullah Öcalan’ın önümüzdeki günlerde barış sürecine dair önemli bir çağrı yapacağını belirterek, hükümetin bu sürece uygun bir hazırlık yapması gerektiğini ifade etti.

"Sayın Öcalan, Kürt meselesinin demokratik ve barışçıl çözümü için çalıştı, uğraştı. Bugün, barış sürecini başlatmak için tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor. Ancak, iktidar buna uygun bir hazırlık yapmıyor. Çözüm isteniyorsa, Sayın Öcalan’ın örgütüyle doğrudan temas kurabileceği bir zemin oluşturulmalıdır."

Hatimoğulları, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne yapılacak DEM Parti heyeti ziyaretinin, Kürt halkının ortak geleceği ve barış süreci açısından kritik olduğunu belirtti.

"Heyetimiz, Sayın Mesut Barzani, Neçirvan Barzani, Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya gelecek. Görüşmelerde Kürt halkının ortak geleceği, bölgesel istikrar ve çözüm süreçleri ele alınacak."

"Barış Tek Taraflı Olmaz"

Son olarak, Hatimoğulları hükümete barış süreci konusunda net bir yol haritası açıklama çağrısında bulundu:

"Barış sürecine yönelik bir diyalog yürütülecekse, iktidarın da somut adımlar atması gerekir. Barış tek taraflı olmaz. Diyalog sürecini sabote edecek adımlar atmayın. Kürt meselesinin çözümü Türkiye’nin demokratikleşmesinin önünü açacaktır. Bu sürecin baltalanmasına asla izin vermeyeceğiz."

Kaynak : PHA