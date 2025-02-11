“Berat, Kurtuluş ve Arınma Gecesidir”

Açıklamasında, Berat kelimesinin Arapça ‘berâet’ kelimesinden türediğini ve suçtan, cezadan, sorumluluktan kurtulma anlamına geldiğini belirten Müftü Haliloğlu, bu gecenin aynı zamanda tevbe ve mağfiret gecesi olduğunu ifade etti. Tirmizi ve İbn Mace hadislerine dayanarak, Berat Kandili’nin Allah’ın affına nail olmak için bir fırsat gecesi olduğunu belirtti.

Hadislerde Berat Gecesi ile ilgili şu ifadelerin yer aldığını aktardı:

"Cenab-ı Allah Şaban ayının 15. gecesi dünya semasına tecelli eder ve ‘Bağışlanmak isteyen yok mu, onu bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim. Başka bir dileği olan yok mu, ona da istediğini vereyim’ diye buyurur."

Bu sebeple Müslümanların, Allah’a yönelerek dualarını artırmaları, bağışlanma dilemeleri ve Ramazan ayına manen hazırlık yapmaları gerektiğini belirtti.

Berat Kandili ve İslam’daki Yeri

Müftü Haliloğlu, bazı İslam alimlerinin Berat Gecesi’nin, kıblenin Mescid-i Aksa’dan Kâbe’ye döndüğü gece olabileceğini ifade ettiklerini ancak bu konuda kesin bir bilgi bulunmadığını da aktardı. Ayrıca, Duhan Suresi’nde geçen “Biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik” ayetinin bazı alimler tarafından Berat Gecesi’ne işaret ettiği söylense de Kur’an’ın Ramazan ayında indirilmeye başlandığının kesin olduğunu vurguladı.

Bu Gece Nasıl Değerlendirilmeli?

İslam kaynaklarında Berat Gecesi’ne özel bir ibadet şekli bulunmadığını belirten Haliloğlu, bu gecenin tevbe, istiğfar ve ibadetlerle geçirilmesi gerektiğini söyledi. Şunları kaydetti:

- Beş vakit namazı titizlikle kılmak

- Kur’an-ı Kerim okumak ve anlamı üzerine düşünmek

- Peygamber Efendimizin hadislerini incelemek

- Tevbe ve istiğfar etmek

- Anne-baba, akrabalar ve tüm Müslümanlar için dua etmek

- Yardımlaşma ve dayanışmayı artırmak

Bu gecenin aynı zamanda Ramazan ayına son bir hazırlık niteliği taşıdığını vurgulayan Haliloğlu, "Peygamber Efendimiz’in Ramazan dışında en çok oruç tuttuğu ayın Şaban ayı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu ayı Ramazan’a hazırlık ayı olarak değerlendirmeliyiz." dedi.

“Berat Kandili Ramazan’a Manevi Bir Hazırlıktır”

Berat Kandili’nin Ramazan’ın bereketini artırmak için bir fırsat olduğunu belirten Haliloğlu, Müslümanların bu geceyi günahlarından arınmak ve manevi olarak Ramazan’a hazırlanmak için bir fırsat olarak görmeleri gerektiğini ifade etti.

Açıklamasının sonunda tüm İslam aleminin Berat Kandili’ni tebrik eden Müftü Haliloğlu, “Bu mübarek gecenin milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA