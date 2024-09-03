Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre, 2024 yılının başında 17 bin 2 TL olarak belirlenen asgari ücret, son 8 ayda enflasyon karşısında 5 bin 430 lira 31 kuruş değer kaybetti. Yılın ilk 8 ayında asgari ücretteki toplam erime oranı yüzde 31,93 olarak gerçekleşti.

Enflasyonun Asgari Ücrete Etkisi

Mehmet Küçük’ün analizine göre, TÜİK’in yayımladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, asgari ücretlinin yaşadığı ekonomik zorlukları açıkça ortaya koyuyor. Ağustos ayında TÜFE, aylık bazda yüzde 2,47, yıllık bazda ise yüzde 51,97 olarak gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında ise enflasyonun kümülatif etkisi oldukça dikkat çekici:

• Ocak 2024: %6.7

• Şubat 2024: %4.53

• Mart 2024: %3.16

• Nisan 2024: %3.18

• Mayıs 2024: %3.37

• Haziran 2024: %1.64

• Temmuz 2024: %3.23

• Ağustos 2024: %2.47

Küçük, bu verilerin, yıl boyunca enflasyonun sürekli artış eğiliminde olduğunu ve asgari ücretlinin cebindeki paranın hızla eridiğini gösterdiğini belirtiyor.

Ara Zam Beklentisinin Karşılanmaması ve Etkileri

Mehmet Küçük, Temmuz ayında asgari ücretli milyonlarca çalışanın maaşlarına yapılacak olası bir ara zammı beklediğini ancak bu beklentinin karşılanmadığını vurguluyor. Ara zam yapılmaması, yüksek enflasyon oranları karşısında asgari ücretlinin alım gücünün daha da düşmesine neden oldu.

Asgari Ücretlinin Ekonomik Zorlukları

Küçük’ün analizine göre, ocak ayında belirlenen 17 bin 2 TL'lik asgari ücret, yılın ilk 6 ayında yüzde 24,73, ilk 8 ayda ise yüzde 31,93 oranında değer kaybetti. Bu durum, asgari ücretlinin artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını ortaya koyuyor.

Gelecek İçin Öngörüler ve Beklentiler

Mali Müşavir Mehmet Küçük, yüksek enflasyonun etkilerinin devam ettiğini ve asgari ücretlinin yaşadığı bu zorlu sürecin hükümetin ekonomi politikalarına dair eleştirileri de beraberinde getirdiğini belirtiyor. Milyonlarca çalışan, yılın geri kalanında ekonomik koşulların iyileşmesini ve alım gücünün artmasını beklerken, enflasyonun bu seyri sürdürmesi halinde ekonomik sıkıntıların derinleşeceğini öngörüyor.

Küçük, asgari ücretlinin karşı karşıya kaldığı bu ekonomik zorlukların, önümüzdeki dönemde hem hükümetin alacağı kararlar hem de enflasyon oranlarının gelecekteki seyri açısından yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Kaynak : PHA