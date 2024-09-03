Kongre sürecinin startını veren toplantı, partide beklenen değişimin habercisi oldu.

Kongre Süreci Başlıyor

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisini kongreye götürecek kararı imzaladı. Hazırlanan taslak takvime göre süreç, eylül ayının son haftası veya ekim ayının başında mahalle ve köylerde yapılacak delege seçimleriyle başlayacak. Bu seçimlerin ardından kasım ayı başında nüfusu 5 binin üzerindeki beldeler ve ilçelerin kongreleri yapılacak.

2025 yılı başında il kongrelerinin tamamlanması ve mayıs ayında 8. Olağan Büyük Kongre’nin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Özellikle nüfusu 100 binin üzerindeki il ve ilçelerde daha katılımcı bir kongre süreci izlenecek. Merkez seçimleri öğleden önce yapılırken, öğleden sonra geniş istişareler gerçekleştirilecek.

Kadroda Yenilenme Bekleniyor

AK Parti’nin 31 Mart seçimlerinin ardından gerçekleştireceği büyük kongre, partide beklenen değişimin de işaret fişeği olacak. Parti kadrolarında değişime gidilmesi öngörülüyor. Genel Başkan Erdoğan, İstanbul ve Ankara il kongrelerine katılacak ve MYK üyeleri de büyükşehirlerdeki kongrelere katılım gösterecek.

AK Parti’nin, kurulduğu günden bu yana toplamda 11 kongre gerçekleştirdiği biliniyor. Bu kongrelerin dördü olağanüstü, yedisi ise olağan kongrelerden oluşuyor. En son olağan kongresini 24 Mart 2021’de, son olağanüstü kongresini ise Ekim 2023’te gerçekleştiren parti, 2025’te yapılacak büyük kongreyle yeni bir döneme geçiş yapmaya hazırlanıyor.

Erdoğan’dan Değişim Mesajı

AK Parti’nin kuruluş yıldönümünde konuşan Erdoğan, değişim sinyalleri vermişti. "Anlayışla özeleştirimizi samimiyetle yapıyor, nerede eksiğimiz varsa hiçbir komplekse kapılmadan üzerine cesaretle gidiyoruz. Önümüzdeki aylarda başlatacağımız Büyük Kongre sürecimizi sadece bir 'vitrin yenilenmesi' olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, yorulanların kenara çekilmesini ve heyecanını kaybedenlerin millete hizmetin önünde engel olmamasını istemişti.

AK Parti’deki bu yeni süreç, parti içi dinamikleri nasıl etkileyecek ve partinin geleceğine nasıl yön verecek, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Kongre sürecine dair gelişmeler yakından takip edilecek.

Kaynak : PHA