Zabıta Müdürü Şeyho Coşkun, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, zabıta personelinin yıl boyunca aralıksız ve özverili bir şekilde çalıştığını belirtti.

Coşkun, “Ekip arkadaşlarımızla 7/24 halkla iletişim içerisindeyiz. Vatandaşlarımız ve esnafımıza karşı güler yüzlü, yol gösteren, çözüm odaklı ve modern bir anlayışla hizmet veriyoruz. Her zaman esnafımız ve vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz,” dedi.

Etkinlik kapsamında zabıta personeli, esnafı ziyaret ederek karanfil dağıttı. Ayrıca, çiçekçiler de zabıta personeline gül takdim ederek etkinliğe katkıda bulundu. Bir kafede ailesiyle doğum günü kutlayan bir çocuğa denk gelen zabıta personeli, çocuğa ve ailesine mutluluklar diledi.

Esnaf ve vatandaşlar, zabıta personelinin bu etkinliğinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Zabıta personelimizi halkın arasında görmekten mutluluk duyduk. Böylece kendilerine taleplerimizi ve önerilerimizi daha rahat iletebildik. Kendilerine bu güzel etkinlikten dolayı teşekkür ediyoruz,” şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA