Etkinlik, Galle Park'ta gerçekleştirilecek ve 2,5 kilometre uzunluğunda kebap hazırlanacak. Rekor denemesi sonrası, hazırlanan dev kebap etkinlik alanını dolduran ziyaretçilere ikram edilecek. Mevcut rekor, 17 Ekim 2008 tarihinde Güney Afrika’nın Newcastle kentinde kırılmış ve 2.047,47 metre uzunluğunda bir kebap yapılmıştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Turizm Akademisyenleri Derneği’nin destekleriyle düzenlenen etkinlik, Gaziantep’in gastronomi alanındaki iddiasını bir kez daha gözler önüne serecek. Festival yetkilileri, rekor denemesiyle Gaziantep mutfağının dünya çapında tanıtımını yapmayı amaçlıyor.

Galle Parkı’nda gerçekleştirilecek bu büyük etkinlik, hem şehirde hem de ülke genelinde büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Kaynak : PHA