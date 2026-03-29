Büyükelçilikte gerçekleşen ziyarette, Büyükelçiliğimiz Birinci Müsteşarı Sayın Nur Alkış, genç sporcularımızla yakından ilgilenerek samimi ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.



Sayın Müsteşarımız, U14 Avrupa Circuit Eskrim Turnuvası’nda ülkemizi temsil edecek genç sporcularımıza başarı dileklerini iletirken, hedeflerine giden yolda her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.



Nazik kabulleri, içten ilgileri ve kıymetli destekleri dolayısıyla Sayın Birinci Müsteşarımız Nur Alkış’a teşekkür ediyor; Madrid Büyükelçiliğimizin değerli çalışanlarına görevlerinde üstün başarılar diliyoruz.