Yapılan açıklamaya göre, İran makamları 20 Pakistan gemisinin daha boğazdan geçişine onay verdi.

Günlük İki Gemi Geçiş Yapacak

Dışişleri Bakanı Dar, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı bilgilendirmede, sürecin işleyişine dair teknik detayları paylaştı. Dar, "İran hükümetinin, Pakistan bayraklı 20 geminin daha Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin vermeyi kabul ettiğini ve günde 2 geminin boğazdan geçeceğini bildirmekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"Bölgesel İstikrar İçin Yapıcı Bir Jest"

Atılan bu adımı "yapıcı bir jest" olarak nitelendiren Bakan Dar, kararın bölge jeopolitiği açısından önemine dikkat çekti. Pakistanlı Bakan, "Bu, barış habercisidir ve bölgede istikrarın sağlanmasına yardımcı olacaktır. Diyalog, diplomasi ve böylesine güven tesis edici adımlar, ileriye dönük yegane adımlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Dar'ın açıklamasında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u etiketlemesi dikkat çekti.



