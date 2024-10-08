Gençlere barınma imkanı sunmanın yanı sıra onları maddi açıdan da destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), burs/kredi başvurularını almaya başladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için burs/kredi başvurularının başladığını bildirdi.

Bakan Bak, "Sevgili gençler; GSB Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 13 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

KYK Burs ve Kredi Başvuruları Nasıl Yapılır?

KYK burs ve kredi başvuruları, 13 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden alınacak.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek.

Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

Kaynak : PHA