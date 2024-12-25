Çocukları hayal gücünü geliştirmek ve yaratıcı düşünme becerilerini desteklemek amacıyla “Çocuk Bölümü Yaratıcı Düşünme” etkinliği kapsamında Çocuklar eğlenceli hikaye oluşturma oyunları, görsel anlatım çalışmaları ve problem çözme aktiviteleri sunarak, onların düşünce dünyalarını zenginleştirmeyi hedefleyen etkinlikle doyasıya eğlendiler.

Çok sayıda çocuğun katılımıyla etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten yetkililer, etkinlikleri sürekli gerçekleştirdiklerini ve yapılan çalışmaları daha geniş kitlelere yaymak için mücadele verdiklerini belirterek, öğrencileri kütüphaneye davet ettiler.

Kaynak : PHA