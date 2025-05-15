Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, PKK’nın silah bırakma ve fesih kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Terörsüz Türkiye” hedefinin milletle birlikte gerçekleşeceğini vurguladı. Kurtulmuş, “Milletimiz, terörden kurtulmak ve demokratik siyaseti güçlendirmek için yeni bir eşiğe geldi. Silahlı dönemin sona erdiğinin ifade edilmesi memnuniyet verici. Bu adımların tereddütsüz tamamlanması, toplumsal barışın yolunu açabilir” dedi.

Terör ve şiddetin meşruiyetinin olmadığını belirten Kurtulmuş, “Bu topraklarda barış, adalet ve özgür düşünceyi egemen kılmak milletimize borcumuzdur. Silahın gölgesinde çözüm arayışı hükümsüzdür” dedi.

Siyaset, yargı, yasama ve yürütme erklerinin sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, bu sürecin Türkiye ve bölge için tarihi bir fırsat sunduğunu söyledi.

TBMM Başkanı numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye, halkımızın katılımıyla, Meclis’imizin iradesinde ve hepimizin ortak sorumluluğunda yeşerecektir. Kazananı tüm milletimiz olacak. Şiddetsiz bir gelecek ve çoğulcu demokrasi adına açılan bu kapı, milletimizin umutlarını büyütmeli” dedi.

Yeni dönemin kalıcı barış, demokratikleşme ve huzura katkı sunmasını temenni eden Kurtulmuş, birlik ve kardeşlik ruhuyla daha güçlü yarınlara yürüme dileğini paylaştı.