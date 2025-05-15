İçişleri Bakanlığı, 6 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Müstehcenlik ve Bilişim Sistemine Girme” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 102 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1922879606865944731

Bakan Yerlikaya, şüphelilerden 64’ünün tutuklandığını, 38’i hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurarak, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucunda 18 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırmak, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak kişisel bilgileri ele geçirmek ve yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlamak, internet ortamında müstehcen paylaşımlar yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, telefon, banka/kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

MASAK raporları sonucu; şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 milyar 500 Milyon TL’lik hesap hareketi tespit edildi.

Bu arada şüphelilere ait 204 banka hesabı, 19 kripto hesabı ve 11 adet otomobile el konuldu.

Bakan Yerlikaya, sanal devriyelerin 7/24 görevde olduğunun altını çizerken, siber suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.