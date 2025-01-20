İYİ Parti'deki istifalara bir yenisi daha eklendi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Karaman, kararın, millete daha iyi hizmet etme iradenin gereği olduğunu kaydetti.

https://twitter.com/unalkaraman42/status/1881269941564846281

“Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu” diyen Ünal Karaman, paylaşımında, “Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir. Ata’mızın emrine sadık kalarak, Türk istiklalini ve Türk cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa etmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.