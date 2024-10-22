Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın Besni İlçesi 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde bulunan Yukarı Şehir Kooperatif Evleri B blok tamamen yıkıldı, D bloğun ise yarısı yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binada 80 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Yukarı Şehir Kooperatif Evleri soruşturması aşamasında tutuklanan eski AK Parti Besni İlçe Yönetim Kurulu ve MÜSİAD üyesi müteahhit Şükrü İşitmen ile müteahhit Nuri Tuğsuz, 12 ay tutuklu kaldıktan sonra 12 Şubat 2024 tarihinde tahliye edilmişlerdi. Tahliyelerden sonra hazırlanan iddianamede yer alan Atatürk Üniversitesi'nin bilirkişi raporunda sanıkların "asli kusurlu" olduğu belirtiliyor. Dava, Adıyaman 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

80 kişinin öldüğü binada öğretmen kızı ve 8 yaşındaki torununu kaybeden Davut Güler, adliye önünde gözyaşları içinde adalet beklentisini dile getirdi:

“Bu çocukların günahı yoktu. O kadar çürük binaydı ki, torunumu ellerimle çıkardım enkazdan. Bu müteahhidin yaptığı binalar hep yıkıldı. 80 kişi bu binada 83 başka binada. Şu anda dışarıda. Bizi bir daha öldürdüler. Ben Adıyaman’da oturuyorum. Bu bina sağlam olduğu için ben ölmedim. Binalar öldürmüyor para hırsı olan müteahhitler öldürüyor. Artık adalet gereğini yapsın. Şu an dışarıda gezmeye hakkı yok. Adaleti biz sağlamayalım. Adalet herkese sağlam. İnşallah evlatlarımızı elimizden alan caniler gerekli cezaya çarptırılır.”

Kaynak : PHA