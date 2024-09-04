Dr. Gülay Ceylaner, 24 Ocak 2023’te yaşanan ve hayatını değiştiren trafik kazasının ardından, adalet arayışını sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Doç Dr. Gülay Ceylaner, 24 Ocak 2023’te yaşanan ve hayatını değiştiren trafik kazasının ardından, adalet arayışını sürdürüyor. Kızı ağır yaralanan, 23 yaşındaki Mustafa’nın ise hayatını kaybettiği bu korkunç kazanın ardından Dr. Ceylaner, "Trafikte Can Alanlar Artık Durdurulsun" kampanyasını başlattı.

Dr. Ceylaner, başlattığı bu kampanya ile trafik kazalarına karşı daha caydırıcı yasaların çıkarılması gerektiğini vurguladı. "Bu kampanya, sadece Mustafa’nın anısını yaşatmak için değil, gelecekte benzer trajedilerin önüne geçmek için başlatıldı," dedi. Hedeflerinin, 17 Eylül 2024’te İzmir Adliyesi’nde görülecek dava öncesinde 25 bin imzaya ulaşmak olduğunu belirten Dr. Ceylaner, "Herkesi bu mücadeleye katılmaya davet ediyorum" Dedi.

"TRAFİKTE SORUMLULUĞU OLMAYANLAR, CAN KAYBETMEMELİ"

Ceylaner, kazaya neden olan tır şoförünün daha önce de iki kişiyi öldürdüğünü vurgulayarak, "Trafikte tehlike yaratan, sorumsuz davranan kişiler daha fazla can almadan durdurulmalı. Bu tür kazaların tekrar yaşanmaması için daha caydırıcı yasalar şart," şeklinde konuştu. Cerylaner, imza kampanyasının hızla büyüdüğünü ve bu konuda kamuoyunun duyarlılığını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

HER ANNEDEN İMZA İSTİYORUM

"Trafikte Can Alanlar Artık Durdurulsun" kampanyasına destek vermek için, Change.org üzerinden katılım sağlanabiliyor. "Her imza, trafikte sorumsuzca hareket edenlerin durdurulması ve adaletin sağlanması için atılmış bir adımdır," diyen Dr. Ceylaner, topluma seslenerek kampanyaya daha fazla destek beklediklerini ifade etti.

HEDEF 17 EYLÜL’E KADAR 25 BİN İMZA

Dr. Ceylaner, kampanyanın hızla büyüdüğünü ve 17 Eylül’e kadar 25 bin imza toplayarak davanın seyrine katkı sağlamak istediklerini belirterek "Bu sadece bir başlangıç. Trafikte can alanların durdurulması ve daha ağır cezaların uygulanması için mücadelemiz sürecek" Dedi.