CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu hakkında bugün itibariyle açılan ceza dava sayısının 18'e ulaştığını belirterek, toplamda 65 yıla kadar hapis ve aynı süre boyunca siyasi yasak istendiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu hakkında bir dava daha açıldığını açıkladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu hakkında açılan ceza dava sayısının 18 olduğunu belirterek, "Hukuksuzca devam eden soruşturmaların sayısına değinmiyorum bile... Acaba neden bu denli yargısal mobinge maruz kalıyor Sayın Kemal Kılıçdaroğlu? Neden korkuyorlar? Neden hâlâ üzerine gidiyorlar? Sadece doğruları söylemek, korkmadan haklı eleştirilerde bulunmak neden onları bu kadar ürkütüyor ve suç uydurmaya yöneltiyor?!" sorularını yöneltti.

https://twitter.com/CelikBaskan06/status/1864625219639361772

"Yanıtlarını elbette biliyorsunuz..." diyen Çelik, paylaşımında, "Ancak Erdoğan ve aynı gemide olanların anlamadığı bir gerçek var: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu asla geri adım atmaz, gerekliliğine inandığı mücadelelerden kaçınmaz ve hiçbir koşulda teslim alınamaz..." ifadelerini kullandı.