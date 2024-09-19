İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ile birlikte okulları gezen Kaymakam Soysal, okul idarecileri ve öğretmenlerle görüşerek eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilerle Samimi Sohbetler

Ziyaret kapsamında Mustafa Yardımcı Anadolu Lisesi, Hacıbey Ortaokulu, Sabahattin Zaim İlkokulu, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu ve Girne Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni gezen Kaymakam Soysal, öğrencilerle birebir sohbet etti. Öğrencilerin eğitim süreçlerine dair düşüncelerini dinleyen Soysal, onların beklentilerini ve önerilerini aldı.

Eğitim Kalitesine Katkı Sağlanacak

Okul idarecilerinden eğitim kurumlarının genel durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Soysal, öğretmenlerle de bir araya gelerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Eğitimin kalitesini artırmak için çeşitli öneriler sunan Kaymakam, okulların ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti.

Kaynak : PHA