Yetkililerden süreç hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Seyhan, yol tamamlandığında ulaşımda önemli bir rahatlama sağlanacağını belirtti.

Sanayi ve Bölge Ekonomisine Katkı Sağlayacak

Kaymakam Seyhan, OSB yolunun sanayiye ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak önemli bir yatırım olduğunu vurguladı. Çalışmaların planlanan sürede tamamlanması için gereken hassasiyetin gösterileceğini ifade ederek, hızlı ve verimli ilerleyen projelerle sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik adımların devam edeceğini belirtti.

Güvenlik Önlemleri Gözden Geçirildi

Kaymakam Seyhan, incelemeleri kapsamında bölgedeki güvenlik noktası ve kamera sistemlerini de değerlendirdi. Eksikliklerin giderilmesi yönünde gerekli talimatları vererek, sanayi bölgesinde güvenlik tedbirlerinin artırılması yönünde çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Kaynak : PHA