Kurbanlar Dini Vecibelere Uygun Şekilde Kesildi

TDV'nin her yıl yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği kurban organizasyonunda gönüllü olarak yer alan Müftü Haliloğlu, bayram öncesinde Kenya’ya giderek hazırlık sürecini yerinde takip etti. Kenya’daki kesim organizasyonuna ilişkin bilgi veren Haliloğlu, bağışlarla temin edilen kurbanlıkların önce sağlık kontrollerinden geçirildiğini, ardından dini esaslara uygun şekilde kesilip dağıtıldığını ifade etti.

Müftü Haliloğlu, “Kurban bağışında bulunan hayırseverlerimizin emanetleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kurbanlıklar, belirlenen alanlarda hijyenik şartlarda, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak kesiliyor ve dağıtım süreci hassasiyetle yürütülüyor. Bu organizasyona vesile olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Adıyaman’dan Dört Ülkeye Gönüllü Görevli

Adıyaman’dan yurt dışı organizasyona destek için yalnızca İl Müftüsü değil, diğer ilçelerden de din görevlileri görevlendirildi. Haliloğlu’nun verdiği bilgilere göre:

Kahta İlçe Müftüsü Süleyman Turul, Somali’de,

Gölbaşı İlçe Müftüsü Süleyman Melikoğlu, Madagaskar’da,

Din Görevlisi Mehmet Kırçalı ve Ali Çelik ise Nijer’de TDV adına kurban organizasyonlarına katıldılar.

"Kurbanlar, Sadece Et Değil, Kardeşlik de Paylaşılıyor"

Kenya’da görev süresince hem kurban kesim sürecine nezaret eden hem de dağıtım alanlarını ziyaret eden Müftü Haliloğlu, vekaletle kurban kesiminin sadece bir ibadet değil, “kardeşlik ve dayanışma” köprüsü olduğunu vurguladı. Haliloğlu, dünyanın dört bir yanında kurban bereketini paylaşan hayırseverlere ve organizasyonda emeği geçen tüm görevlilere teşekkür etti.

Kaynak : PHA