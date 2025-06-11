“Geçmişin Hatırası, Geleceğin Umudu Olacaktı”

Başkan Hallaç, Eski Çarşı'nın Kahta’nın hem tarihi hem de ticari hafızasının kalbi olduğunu vurgulayarak, “Bu çarşı sadece geçmişin değil, geleceğin de parçası olsun istedik. Daha güvenli, daha estetik, daha yaşanabilir bir çarşı hayaliyle bu süreci başlattık” ifadelerini kullandı.

Geniş Katılımlı Hazırlık Süreci

Kentsel dönüşüm sürecinde esnaf ve mülk sahipleriyle birebir görüşmeler yapıldığını hatırlatan Hallaç, halkın büyük çoğunluğunun projeye destek verdiğini belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na iletilen talepler doğrultusunda, bakanlık süreci hızlıca başlattı. Projenin ilk sunulan halinin esnaf tarafından yeterli görülmemesi üzerine yapılan revizyonlarla yerel hassasiyetlerin dikkate alındığını da vurgulayan Başkan Hallaç, “Proje 16 Mayıs 2025 tarihinde kamuoyuna gönül rahatlığıyla sunulmuştur” dedi.

Rezerv Alan Statüsünün İptali

Ancak Hallaç, bazı bireysel itirazlar ve açılan davalar neticesinde Bakanlığın yeni bir değerlendirme süreci başlattığını, bu kapsamda Eski Çarşı’nın rezerv yapı alanı statüsünün iptal edildiğini açıkladı.

Başkan Hallaç, bu iptal kararının Kahta için bir kayıp olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu dönüşüm sadece fiziksel bir yenilenme değil, Kahta’nın gelişimi, ticaretin canlanması, turizmin ivme kazanması ve şehir estetiğinin güçlenmesi adına büyük bir adımdı. Bu proje yalnızca belediyemizin değil, tüm Kahtalıların ortak hayaliydi.”

“Daha Büyük Bir Azimle Yolumuza Devam Edeceğiz”

Açıklamasında karara saygı duyduklarını ancak Kahta'nın geleceği için mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Hallaç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kahta için çalışmaktan asla yılmayacağız. İlçemizin kalkınması, hemşerilerimizin yaşam kalitesinin yükselmesi ve Kahta’nın hak ettiği değere kavuşması için yeni ve farklı projeleri hayata geçirmek adına daha büyük bir azimle yolumuza devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA