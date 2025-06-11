Ziyaret sırasında sanatçının müziğe kattığı değer ve kültürel mirasa olan katkıları üzerine sohbet edilirken, Kaymakam Seyhan, ünlü sanatçının sadece bir müzik icracısı değil, aynı zamanda Türk kültürünün yaşayan bir değeri olduğunu vurguladı.

"Geçmişimizi Bugüne Taşıyan Bir Sanatçı"

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sayın Mehmet Seske sadece bir sanatçı değil, kültürümüzün ve müziğimizin yaşayan bir değeridir. Türküleriyle geçmişimizi bugüne taşıyan, ilimize, ilçemize ve ülkemize gurur veren kıymetli hemşehrimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum” ifadelerini kullandı.

Sanatçı Mehmet Seske de nazik daveti için Kaymakam Seyhan’a teşekkür ederek, sanatın toplum üzerindeki birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Kaynak : PHA