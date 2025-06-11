Belediye ekipleri, sıcak hava koşullarında tozun bastırılması ve çevre temizliğinin sağlanması amacıyla ana arterlerde ve mahalle aralarında sulama ve yıkama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca vatandaştan gelen talepleri de değerlendiren ekipler, çalışmalarını gündüz ve gece olmak üzere iki vardiya halinde aralıksız sürdürüyor.

Yapılan temizlik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Adıyaman Belediyesi’ne ve ekiplerine teşekkür etti. Bayram öncesinde mahallelerinin pırıl pırıl hale getirildiğini belirterek, emeği geçen herkese minnettar olduklarını ifade etti.

Kaynak : PHA