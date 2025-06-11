Sabahın İlk Saatlerinden İtibaren Belediye'deydiler

Sabahın erken saatlerinden itibaren Adıyaman Belediyesi’ne gelen çok sayıda vatandaş, sorun, talep ve önerilerini doğrudan Belediye Başkanı Tutdere’ye iletme imkânı buldu. Görüşmelere tek tek vakit ayıran Başkan Tutdere, her başvuruyu not alarak ilgili birimlere anında talimat verdi ve çözüm süreçlerini başlattı.

Tutdere: “Halkın Sesine Kulak Vermek Önceliğimiz”

Görüşmelerin ardından açıklamada bulunan Başkan Abdurrahman Tutdere, katılımcı yönetim anlayışını önemsediklerini vurguladı:

“Kent yönetimini halkımızla birlikte yürütmeye kararlıyız. Belediyemizin kapıları her zaman halkımıza açık. Vatandaşlarımızın sesine kulak vererek hızlı ve yerinde çözümler üretmek en temel önceliğimizdir. Adıyaman’ı birlikte yönetmeye devam edeceğiz.”

Vatandaşlardan Teşekkür

Doğrudan iletişim fırsatından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise, kendilerini dinlediği ve çözüm odaklı yaklaşımı nedeniyle Başkan Tutdere’ye teşekkür etti. Gün boyu süren görüşmeler, birebir temasla kesintisiz devam etti.

Kaynak : PHA