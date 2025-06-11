Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eskişehir Beylikova’da bulunan dünyanın tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri (NTE) rezervinin Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olduğunu açıkladı.

Bakan Bayraktar, bu rezervin enerjide bağımsızlık, teknolojide atılım ve ekonomide yeni bir çağ başlatacağını vurguladı.

https://twitter.com/aBayraktar1/status/1932752221394850157

“Savunmadan uzay sanayisine, yenilenebilir enerjiden elektrikli araçlara, nükleerden ileri teknoloji sistemlerine… Eskişehir’in bereketli topraklarında artık teknoloji yetişiyor” diyen Bakan Bayraktar, 694 milyon tonluk rezervin Türkiye’yi küresel teknoloji yarışında ön sıralara taşıyacağını belirtti.