Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Şanlıurfa’da yaşayan 51 yaşındaki Mustafa Orak karın ağrısı ve karın şişliği şikayeti ile Harran Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu.

51 Yaşındaki Mustafa Orak’ı muayene eden Harran Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyyüp Sabri Pelit, hastanın karın bölgesinde 20 cm çapında kitle olduğunu ve bu kitlenin vücut ana damarlarına yapışık olduğu tespit etti. Hasta yakınlarına hayati tehlike konusunda bilgi veren Doç. Dr. Eyyüp Sabri Pelit ve ekip arkadaşı Doç. Dr. Mehmet Demir hastayı hemen ameliyata aldı.

Yaklaşık 5 saat süren ameliyat sonrası hastanın böbreğini çevreleyen 5 kilo ağırlığındaki tümör alındı.

Operasyon sonrası çıkan kitlenin büyüklüğüne dikkat çeken operasyon ekibi, kitlenin 5 kilogram olduğunu ve tıp literatüründe nadir olduğunu söyledi.

Harran Üniversitesi Hastanesi olarak çok önemli ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade eden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyyüp Sabri Pelit, “Hastamız bize karın ağrısı ve şişliği şikayeti ile başvurdu. Yaptığımız muayene sonrasında karın bölgesinde bir kitleyi tespit ettik. Hemen ameliyata aldık. Başarılı geçen ameliyatın ardından karın bölgesinde 5 Kg ağırlığındaki kitleyi çıkardık” dedi.

Doç. Dr. Eyyüp Sabri Pelit, üroloji kliniklerinin modern cihazlarla donanımlı olduğunu ve ileri merkezlerde yapılan tüm ameliyatların kendi kliniklerinde de başarılı bir şekilde yapıldığını ifade etti.

Sağlığına kavuşan 51 yaşındaki Mustafa Orak, ameliyatı gerçekleştiren, Doç. Dr. Eyyüp Sabri Pelit ve ekibine teşekkür etti.

Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan, bölgenin en önemli sağlık tesisi olarak büyük çaplı operasyonlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Doç. Dr. Kırhan, "Hastanemizde artık bu tip hayati müdahaleleri yapabildiğimiz için son derece mutluyuz. Başta Doç. Dr. Eyyüp Sabri Pelit ve Doç. Dr. Mehmet Demir olmak üzere tüm Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığını ve ekibini tebrik ediyorum” diye konuştu.



Kaynak : PHA