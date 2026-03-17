Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada vatandaşları beslenme konusunda dikkatli olmaya davet etti. Prof. Dr. Şirik, Ramazan ayı boyunca değişen beslenme düzeninin, bayramda ağır yemekler ve fazla tatlı tüketimiyle devam etmesinin sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Şirik, özellikle diyabet, hipertansiyon ve kalp-damar hastalığı olan bireylerin bayram sofralarında daha dikkatli davranması gerektiğini vurguladı. Bayramda ikram edilen şerbetli ve ağır tatlıların aşırı tüketiminin kan şekeri ve sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade eden Şirik, sütlü ve hafif tatlıların tercih edilmesini önerdi.

Bayram sofralarında yağlı ve ağır yemekler yerine dengeli öğünlerin tercih edilmesi gerektiğini, sebze ve salata tüketiminin artırılmasının sindirim sisteminin rahatlatacağını belirten Prof. Dr. Şirik, ayrıca bol su içilmesi, aşırı çay ve kahve tüketiminden kaçınılması ve kısa yürüyüşlerle fiziksel hareketin artırılmasının sağlığı koruyacağını kaydetti.

Prof. Dr. Şirik, açıklamasının sonunda, 'Bayram sevincini sağlıkla yaşamak için beslenmede ölçüyü elden bırakmayalım. Tatlı ve yemek tüketiminde aşırıya kaçmadan, sağlığımızı koruyarak bayramı huzurla geçirelim. Sağlıklı bir bayram için dengeli beslenelim, bol su içelim ve hareketi ihmal etmeyelim' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE