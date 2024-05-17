Eğitime her zaman önem veren ve destekleyen Karaköprü Belediyesi öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için önemli bir etkinliğe imza attı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen programda ilçedeki ilk okullarda en fazla kitap okuyan 75 öğrenci bisiklet ile ödüllendirildi. Necmettin Cevheri Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ödül törenine Karaköprü Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz, belediye başkan yardımcıları ve ödü kazanan çocukları aileleri katıldı. Programda bir konuşma yapan Başkan Nihat Çiftçi, yaz tatili öncesi kitap okuma etkinliklerinde en fazla kitap okuyan çocuklara bir hediye vermek istediklerini dile getirerek çocukların kitapla olan ilişkisini geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

İlçedeki 25 okuldan en fazla kitap okuyan öğrencilerin seçildiğini kaydeden Başkan Çiftçi şu ifadeleri kullandı: “Her zaman gerek çocuklarımızın gerekse ailelerin kitap okuması üzerinde duruyoruz. Siz bir insanı, coğrafyayı ve kültürü keşfetmek istiyorsanız bunun en kolay yolu okumaktan geçiyor. İnsanoğlu yazar olarak tüm birikimini, bakış açısını ve yaşadıklarını kitaba aktarır. Biz de o kitapları okuyarak o yazarın yaşamını, tecrübelerini ve fikirlerini görürüz. Siz aileler olarak çocuklarınızın üzerinde durdunuz, onları teşvik ettiniz ve bu okuma kampanyasında çocuklar derece yapıp birinci oldular. Biz de her zaman Karaköprü Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olduğumuzu, bu ilçenin geleceğini sürekli düşündüğümüzü belirtmek istiyorum. Birçok kampanya ve kültürel, sanatsal ve sporsal etkinlikler yapacağız. Biz çocuklarımız mutlu olduğunda, gençlerimiz geleceğe umutla baktığında mutlu oluyoruz. Çocuklarımızın bu başarılarını ve aileleri kutluyorum, tebrik ediyorum. Çocuklarımız bolca okusunlar, çok yönlü bakış açısına sahip olsunlar. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz da eğitime verdiği destek ve öğrencilere ödülleri için Başkan Nihat Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti.

Kaynak : PHA