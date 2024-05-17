Yapılan çalışmalar sonucunda M.T. isimli şahsın Adıyaman İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan arandığı belirlendi. Üstelik şahsın "7 Yıl 6 Ay Kesinleşmiş Cezası" olduğu ortaya çıktı.

Ekipler tarafından yapılan UYAP/GBT sorgusu sonrasında tespit edilen bu bilgiler doğrultusunda M.T. isimli şahıs, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonuyla, kaçak olarak aranan ve kesinleşmiş cezası bulunan bir suçlunun adalet önüne çıkarılması sağlandı. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından bu tür çalışmalarla halkın güvenliği ve toplumun huzuru için mücadeleye devam ediliyor.

Kaynak : PHA