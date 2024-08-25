Adıyaman’ın yetiştirdiği ve müzik dünyasında önemli bir yere sahip olan Kahtalı Mıçe için düzenlenen vefa gecesi, 26 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00’da Eğriçay Parkı (Millet Bahçesi)’nda gerçekleşecek. Tedavisi devam eden Kahtalı Mıçe’nin sanatçı dostları bu anlamlı gecede sahne alarak Adıyamanlı hemşehrileriyle buluşacak.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla tüm hemşehrilerini bu özel geceye davet etti. Başkan Tutdere, “Sanatçımıza vefa borcumuzu ödemek ve Adıyaman’ımızın kültürüne katkı sunan değerlerimize sahip çıkmak adına düzenlediğimiz bu geceye tüm hemşehrilerimizi bekliyoruzç” ifadelerini kullandı.

Kahtali Miçe’den duygusal mesaj

Vefa gecesiyle ilgili duygu dolu bir mesaj paylaşan Kahtalı Mıçe ise, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek şunları söyledi: "Öncelikle tüm Adıyamanlı hemşehrilerime, dostlarıma ve sanatçı arkadaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 50 yıllık sanat yaşamımda en duygulu günlerimden birini yaşıyorum. Her zaman yanımda olan, desteğini ve sevgisini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere’nin destekleri ve sanatçı arkadaşlarımın katkılarıyla 26 Ağustos’ta düzenlenecek vefa gecesinden dolayı hepsine şükranlarımı sunuyorum. Bu vefa geceme tüm Adıyamanlı hemşehrilerimi Eğriçay Parkı’na bekliyorum."

“50 yıl Adıyaman’ı sırtımda taşıdım”

Sanat hayatı boyunca Adıyaman’a layık olmaya çalıştığını belirten Kahtalı Mıçe, “50 sene Adıyaman’ı sırtımda taşıdım. Allah’a şükür, hiçbir zaman Adıyaman’a kötü bir izlenim bırakmadım. Bu 50 yılın karşılığında Adıyamanlı hemşehrilerimden beni bu gecede yalnız bırakmamalarını diliyorum. Ben orada olamayabilirim ama bilin ki ruhum orada olacak. Sanatçı dostlarım sahnede olacak. Adıyamanlı ve dışarıdan gelen sanatçılar, sunucular, hepsi bu anlamlı gecede bizimle olacak. Sizlerin de bu geceye katılacağınızdan eminim. Şimdiden herkese saygı ve sevgilerimi iletiyorum. 26 Ağustos’ta sizleri bekliyorum." dedi.

Sanatçılar geceye renk katacak

Kahtalı Mıçe’ye destek vermek için düzenlenen bu özel gecede, Latif Doğan, Oğuz Aksaç, Mehmet Seske, Aynur Polat, Yağız, Kahtalı Hamido, Delal Metin, Mahmut Karadağ, Hüseyin Delibalta, Ömer Çapar ve Mehmet Aslan gibi sanatçılar sahne alacak. Farklı illerden gelen sanatçılar, Adıyamanlı müzikseverlerle buluşarak bu anlamlı gecede unutulmaz bir performans sergileyecek.



Kaynak : PHA